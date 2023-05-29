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В Ставропольском крае разоблачили преступную схему с фиктивными ДТП

СК РФ и ФСБ разоблачили масштабную схему с фиктивными ДТП в Ставрополье

Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Следственный комитет (СК) России разоблачили в Ставропольском крае группу страховых мошенников, устраивавших фиктивные ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

По информации следствия, в состав преступной группы входили около 30 человек, в числе которых представители экспертных учреждений, страховых компаний и правоохранительных органов.

По версии СК РФ, с декабря 2020 года по октябрь 2021 года злоумышленники инсценировали ДТП, оценивали стоимость ремонта, формировали выплатные дела и направляли их в «Росгосстрах» и другие страховые компании. Отмечается, что страховщики не знали о фиктивности ДТП, признавали страховые случаи и выплачивали компенсации.

Как указали в ФСБ, из-за активности ОПГ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) и Южном федеральном округе (ЮФО) сильно выросли цены на страховые полисы.

Преступников удалось разоблачить после того, как при очередной попытке хищения на сумму более 1,8 млн руб. «Росгосстрах» отказал группе в страховой выплате.

Как передает СК РФ, один из активных участников банды Игорь Резеньков был задержан при попытке пересечь границу на пропускном пункте Верхний Ларс. В качестве подозреваемых также задержаны программист и бухгалтер, участвовавшие в преступной схеме. По ходатайству следователя в отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уточняется, что у участников ОПГ арестована недвижимость, автомобили премиум-класса и банковские счета. По оценке СК РФ, общий оборот денег на банковских картах фигурантов превышает 1,5 млрд руб.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что клиенты Wildberries столкнулись с мошенничеством со стороны оператора пункта выдачи заказов в Москве. Сотрудник маркетплейса подменял оригинальные смартфоны iPhone 14 и 14 Pro Max на муляжи. Когда мошенника разоблачили, он попытался вернуть часть денег — 101 тыс. руб., после чего скрылся.

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