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Жительница Омска пришла в гости к родственнику и погибла во время квартирного пожара

В Омске тело местной жительницы нашли во время тушения пожара в квартире дома

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В Омске произошел пожар в квартире жилого дома, в результате возгорания погибла гостья хозяина жилья. Об этом сообщает ngs55.ru со ссылкой на данные МЧС и пресс-службы СК по региону.

ЧП случилось накануне вечером в квартире дома на улице Дмитриева. Как стало известно позднее, в сгоревшем помещении было обнаружено тело 39-летней женщины. В момент своей гибели она находилась в гостях у родственника. Перед этим мужчина куда-то ушел и оставил погибшую одну.

Согласно предварительному заключению, очаг возгорания находился у дивана, а его причиной стало неосторожное обращение с источником открытого огня, например, с непотушенной сигаретой. По информации следкома, россиянка, вероятно, скончалась от острого отравления продуктами горения.

Пожар был ликвидирован через час после сообщения о нем в экстренные службы, а для его тушения были задействованы 18 пожарных и четыре единицы техники.

В воскресенье, 28 мая, «Газета.Ru» рассказала, что при пожаре в Сусумане погибли женщина и двое детей.

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