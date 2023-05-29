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В нацпарке «Красноярские Столбы» женщина упала со скалы и погибла

Туристка разбилась, упав со скалы в нацпарке под Красноярском

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Служба спасения Красноярского края' class="item-image" >
Служба спасения Красноярского края

В Красноярском крае спасатели эвакуировали тело женщины, упавшей со скалы в национальном парке «Красноярские Столбы». Об этом сообщается в группе КГКУ «Спасатель» во «Вконтакте».

Трагедия произошла в воскресенье, 28 мая, в центральном районе парка «Красноярские Столбы» — женщина упала со скалы Митра, высота которой от подножия, по информации открытых источников, составляет около 70 метров.

Известно, что сначала о происшествии узнали полицейские. Затем правоохранители обратились к спасателям Красноярского поисково-спасательного отряда и попросили их помощи в эвакуации тела разбившейся туристки.

«Спасатели выехали на место, эвакуировали тело женщины и передали его сотрудникам полиции», — сказано в заявлении пресс-службы спасательной организации.

По данным kp.ru, погибшей было 43 года.

На днях сообщалось, что туристка из Екатеринбурга сорвалась с обрыва смотровой площадки в Дагестане.

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