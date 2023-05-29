Спасатели тушат крупный пожар на лесоторговой базе в Челябинске

В Челябинске на открытой площадке хранения досок и брусьев, находящейся рядом со складом лесоматериалов, начался пожар на площади 2 600 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данным МЧС, имелась угроза перехода огня на рядом стоящие складские помещения. В 05:14 мск пожар был локализован, спасатели не допустили перехода огня. К тушению привлечено 50 человек и 11 единиц техники, кроме того, к месту возгорания движется пожарный поезд. Испытательной пожарной лабораторией ГУ МЧС проводятся замеры воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации химических веществ.

Сведения о пострадавших при пожаре не поступало.

Ранее сообщалось о ликвидации открытого горения в гостевом доме в поселке Джубга на Кубани, где рухнула крыша.

По информации МЧС, площадь пожара составила около 800 квадратных метров. Отмечается, что тушение возгорания было осложнено высокой пожарной нагрузкой здания. Также уточняется, что в здании постояльцев не было.