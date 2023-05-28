Открытое горение в гостевом доме под Туапсе ликвидировано на площади 800 кв.м

В МЧС России заявили о ликвидации открытого горения в гостевом доме в поселке Джубга на Кубани, где рухнула крыша. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Открытое горение ликвидировано в гостевом доме в Туапсинском районе в 22.13», — сказано в сообщении.

По информации МЧС, площадь пожара составила около 800 квадратных метров. Отмечается, что тушение возгорания было осложнено высокой пожарной нагрузкой здания. Также уточняется, что в здании постояльцев не было.

28 мая Главное управление МЧС по Краснодарскому краю сообщало, что в Туапсинском районе Кубани загорелась гостиница. Отмечалось, что по предварительным данным, пострадавших нет.

13 мая сообщалось, что в центре Москвы на улице Тверская произошло возгорание на стройке рядом с гостиницей «Интерконтиненталь». Вскоре стало известно, что пожар удалось оперативно ликвидировать. Движение транспорта частично восстановлено. Движение в сторону области осуществляется по одной полосе.