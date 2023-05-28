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Белгородские власти сообщили о приземлении неизвестного предмета на парашюте в Белянке

Белгородский губернатор Гладков: неизвестный предмет спустили на парашюте в селе Белянка

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РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Белянка был спущен неизвестный предмет на парашюте. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В селе Белянка рядом с частным жилым домом на парашюте спущен неизвестный предмет. Место оцеплено, работает следственная группа», — написал Гладков.

По словам губернатора, место приземления неизвестного предмета было оцеплено, там работает следственная группа.

Ранее Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что под обстрелом с украинской стороны находятся сразу несколько населенных пунктов. Согласно приведенным им данным, что в Шебекино осколками снарядов были повреждены забор и постройки одного из предприятий, в результате на его территории произошло возгорание. Спецслужбы уже приступили к тушению, уточнил глава региона.

Кроме этого, по словам губернатора, в селе Безлюдовка зафиксирован прилет на территорию базы отдыха. В результате, снаряд попал в один из корпусов — произошло задымление. Также Гладков сообщил, что в селе Белянка около частного жилого дома на парашюте спущен неизвестный предмет. Место оцеплено, следственная группа проводит работы.

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