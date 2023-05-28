В академии творческих индустрий «Меганом» открылась мультимедийная выставка «День первый»

В Крыму в арт-кластере «Таврида» начала работу академия творческих индустрий «Меганом», в рамках ее открытия презентовали мультимедийную выставку «День первый». Об этом сообщает пресс-служба арт-кластера «Таврида».

Академия творческих индустрий «Меганом» станет одной из ключевых площадок для развития молодого российского искусства и ядром молодежно-просветительского курорта «Таврида.АРТ».

Выставка «День первый» будет работать для всех гостей академии «Меганом» до 30 июня. Со 2 июня попасть на экспозицию можно будет по предварительной регистрации на сайте: tavrida.art.

На выставке наука и искусство слились в единое целое и предстали перед участниками в формате интерактивных и мультимедийных зон, голографических инсталляций, видеоарта и творчества цифровых художников-резидентов «Таврида.АРТ».

«Выставка представлена в виде прогулочного маршрута, в каждой точке которого гости познакомятся с новым объектом, символизирующим слияние науки и природы, света и формы, божественной составляющей нашего мира и рукотворного вмешательства человека. Ядром каждой экспозиции стали технологии искусственного интеллекта, на его основе создалось инновационное и передовое искусство», — говорится в сообщении пресс-службы арт-кластера «Таврида».

Специально для выставки «День первый» международные креативные студии OOPS Team и Robohall разработали несколько интерактивных зон.

Главной точкой притяжения в выставочном зале академии стала мультимедийная инсталляция «Солнечный цветок», основой которой служит тяжелый промышленный робот-манипулятор.

Бутон цветка сделан из LED-экранов с дополнительным светом и компьютерным зрением. Зрители смогли увидеть, как бутон в реальном времени поворачивается в сторону солнца, имитируя поведение живого растения.

«В этой выставке мы пытаемся осмыслить творческий процесс как некий «божественный» акт, особую данность человека. И речь не только о классических формах искусства. Сегодня оно не стоит на месте и вбирает в себя достижения науки и прогрессивные новшества. Так возникают новые течения современного искусства, такие как сайнс-арт, техно-арт и прочие», — рассказала руководитель проектов по направлению «изобразительное искусство», искусствовед, куратор выставки Ася Баскаева.

Она добавила, что инсталляции и объекты выставки созданы с помощью техников, айти-специалистов и художников, а также дополнены искусственным интеллектом.