В Санкт-Петербурге госпитализировали 3-летнюю девочку, наевшуюся витамина D

В Санкт-Петербурге трехлетняя девочка нашла банку с витамином D и выпила таблетки, когда ее родители не видели. Ее экстренно госпитализировали, сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным издания, трехлетняя девочка была дома вместе с 32-летней матерью. В какой-то момент ребенок остался без присмотра. Девочка нашла банку таблеток с витамином D и какую-то часть съела.

Мать заметила, что ее дочь попробовала витамины, но она не знает, сколько именно таблеток было съедено. Через какое-то время девочке стало плохо. Бригада скорой медицинской помощи экстренно госпитализировала ребенка. У девочки диагностировано острое отравление витамином D.

По факту произошедшего проводится проверка. Уточняется, что раньше семья не состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Москве четырехлетний ребенок проглотил витамины матери и попал в больницу.