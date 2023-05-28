Больше половины российских школ сталкиваются с жестоким поведением подростков

Более 55% школ сталкиваются с жестоким поведением подростков по отношению к одноклассникам. Это показал опрос, проведенный группой «Актион Образование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, лишь 28,5% респондентов заявили, что не видели случаев подростковой жестокости в своей школе.

«В последнее время можно наблюдать такую тенденцию: если раньше агрессия проявлялась в основном вне стен школы (во дворе, на улице), то сейчас она сосредоточилась именно в учебном учреждении, что сделало ее более заметной для взрослых. Возможно, это связано с тем, что дети все больше времени проводят в школе, время после уроков регламентировано (репетиторы, кружки, секции) и возможности быть предоставленными самим себе и выяснять отношения на улице становится меньше», — прокомментировала Марина Ртищева, эксперт «Актион Образование», клинический психолог, эксперт программы Травли NET.

Кроме того, опрос показал, что ученики средних классов чаще всего демонстрируют агрессивное поведение (81,8%).

«Начиная с 10-11 лет, общение в среде сверстников, желание утвердиться и занять определенное место в коллективе становится ведущей деятельностью, отодвигая учебу на задний план. По статистике, пик травли как раз приходится на 6-8 классы. Существует такое понятие как подростковое стихийное экспериментирование, т.е. деятельность, направленная на поиск друзей, провоцирование конфликтов и примирение, выяснения отношений с родителями и учителями. Агрессия и насилие становятся методами, кратчайшим путем приводящими к цели самоутверждения и доминирования. В норме окончание пубертата (16-17 лет) снижает накал страстей и естественным образом снижает агрессивность», — отметила психолог Ртищева.

Наиболее распространенный способ проведения профилактической работы в школах — вызов родителей в школу. Так ответили 93,3% респондентов. 88,8% опрошенных также заявили о привлечении психолога. Лишь 1,4% в качестве профилактики рассматривают отчисление ученика из школы.

При этом лишь в 48% случаях жестокое поведение подростков прекращается после профилактической работы. Помимо этого, самая частая реакция родителей на профилактику — несогласие с обвинениями в адрес его ребенка (64,9%).

Основной причиной агрессии подростков респонденты считают проблемы в семье (74,5%), а также влияние компьютерных игр (58,7%), нахождение ребенка в плохой компании (42,9%) и травлю со стороны одноклассников (35,9%).

В исследовании участвовали педагоги школ (68,6%), директоры школ (10,9%), заместители директора (20,5%).

Ранее «Газета.Ru» писала о том, как правильно поддержать ребенка, когда ему плохо.