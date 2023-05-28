Крыса испугала посетителей избирательного участка в Турции

В школе турецкого города Хатае, где оборудован избирательный участок, заметили крысу. Появление животного вызвало панику среди избирателей и сотрудников, сообщает издание Habertürk.

По данным канала, часть посетителей участка во время инцидента в испуге запрыгнули на парты, в то время как остальные пытались поймать грызуна: местные офицеры палками пытались ее обезвредить. Некоторые из очевидцев отнеслись к ситуации со смехом.

На время нейтрализации животного голосование на участке было приостановлено, но вскоре продолжилось.

Второй тур президентских выборов стартовал в Турции утром 28 мая. Граждане выбирают между действующим главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом и кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. К настоящему моменту избирательные участки уже закрылись. Ожидается начало подсчета голосов. Эрдоган призвал своих сторонников охранять урны для голосования.