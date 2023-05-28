Ревматолог объяснила, почему женщины чаще мужчин болеют красной волчанкой

Среднее соотношение женщин и мужчин, страдающих СКВ, составляет 10:1. Одна из возможных причин этого может быть связана с половыми гормонами. Об этом «Газете.Ru» рассказала Елена Асеева, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории системной красной волчанки ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой.

«Считается, что тестостерон способен подавлять активность иммунной системы, в то время как эстроген стимулирует иммунный ответ. Также хорошо известны особенности течения системной красной волчанки у женщин, например, обострения и высокая активность обычно встречаются на ранних сроках беременности и в послеродовом периоде, что, по всей видимости, связано с изменением концентрации эстрогенов в плазме крови», – пояснила врач.

Учитывая это, особенно должны насторожиться женщины, которые принимают гормональные эстрогенсодержащие контрацептивы, предупредила ревматолог.

«К нам нередко приходят на прием пациенты с позитивным антинуклеарным фактором, при этом остальные симптомы волчанки отсутствуют. Первым делом мы спрашиваем у них, принимали ли они эстрогенсоджержащие гормональные контрацептивы, потому что эти препараты могут вызывать как раз подобные иммунологические нарушения», – объяснила эксперт, добавив, что пациенткам с СКВ необходимо с осторожностью относиться к гормональным контрацептивам и ЭКО.

Мужчины также болеют системной красной волчанкой, но у у них заболевание течет нетипично, не как у женщин.

«Нередко развивается тяжелое поражение почек – волчаночный нефрит, бывают тяжелые кожные поражения, чаще развивается антифосфолипидный синдром. Поэтому, как только ставится диагноз СКВ, пациент должен находиться под тщательным наблюдением опытного ревматолога. У мужчин более высокие риски плохого прогноза течения заболевания, чем у женщин, труднее достигнуть низкой активности, ремиссии заболевания», – предупредила врач.

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