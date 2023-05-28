Врач объяснила связь между непереносимостью солнца и волчанкой

Длительное пребывание на солнце или морозе может быть фактором риска развития хронической красной волчанки, что особенно актуально для работников сельского хозяйства, рыбаков, строителей и других специальностей, которые требуют длительного пребывания на открытом воздухе. Об этом «Газете.Ru» рассказала Елена Асеева, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории системной красной волчанки ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой.

По словам эксперта, все поражения кожи при системной красной волчанке очень фоточувствительны. Есть также мнение о том, что солнечные лучи могут влиять на процессы поражения внутренних органов: чем лучше пациент защищается от УФ-излучения, тем меньше проявляются поражения внутренних органов.

«Иммунологический процесс запускается именно через кожу. На протяжении заболевания вовлечение кожи встречается примерно у 71% пациентов с системной красной волчанкой», – отметила врач.

По этой причине пациентам, страдающим красной волчанкой, особенно с кожными проявлениями, не рекомендуется посещать солярий и загорать. Можно ездить на море, но тогда нужно купаться либо в 6 утра, либо вечером, избегая палящего солнца – прятаться в тени, закрывать оголенные участки тела.

«В солнечный сезон важно пользоваться солнцезащитными кремами с SPF от 50%. Солнце обостряет кожные проявления, поэтому волчанка локализуется в основном на участках тела, которые открыты для УФ-излучения, поэтому они наиболее подвержены высыпаниям», – пояснила кандидат наук.

Эксперт также подчеркнула, что люди, которые с рождения плохо переносят солнце – например, чувствуют усталость, недомогание на солнце, наблюдают высыпания после загара – должны относиться к таким реакция на окружающее воздействие с осторожностью.

«Это не говорит о том, что у них обязательно развивается системная красная волчанка, но относиться к этому в любом случае нужно с вниманием и при появлении тревожных симптомов обращаться к специалисту», – рекомендовала врач Асеева.

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