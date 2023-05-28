В Москве школьник заплатил мошенникам 38 тыс. рублей за кроссовки

В Москве школьник перевел 38 тыс. руб. посреднику, чтобы купить кроссовки, и стал жертвой мошенников. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным издания, в начале января 2023 года 16-летний школьник захотел купить себе дорогие кроссовки. Из-за санкций подросток не смог завершить покупку, поэтому через знакомых нашел посредника, пообещавшего помочь приобрести обувь. Несколькими платежами школьник перевел 38 тыс. руб. и стал ждать заказ.

Через некоторое время подросток связался с посредником, который ему ответил, что привезти кроссовки не получится из-за проблем с поставщиками. Вернуть деньги он также отказался.

Потерпевший обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Москве студент перевел продавцу 20 тыс. руб. за кроссовки Adidas и потерял деньги.