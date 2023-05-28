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Белгородский губернатор сообщил об участии поляков и американцев в атаке ДРГ на регион

Гладков: среди атаковавших Белгородскую область диверсантов были поляки и американцы

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Антон Вергун/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что раненная при атаке украинских диверсантов местная жительница, чьего мужа убили военные Украины, рассказала, что ее саму держали в заложниках украинцы, поляки и американцы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Особенно тяжело, конечно, жене погибшего члена самообороны, у которой на глазах убили мужа. Она находилась фактически в плену, истекала кровью, не было возможности даже попить. В заложниках ее держали два украинца, остальные, с ее слов — поляки и американцы», — сказано в сообщении.

Гладков заверил, что региональные власти помогут пострадавшей всем необходимым.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу пообещал, что российские военные продолжат оперативно и предельно жестко реагировать на действия Украины, как это было в ситуации с проникновением украинских диверсантов в Белгородскую область.

22 мая стало известно, что на территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины. Злоумышленники были разгромлены российскими силами.

Накануне советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорил, что число вторжений в Россию диверсионных групп увеличится ростом масштабов контрнаступления Вооруженных сил Украины.

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