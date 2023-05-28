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В Петербурге студент взял кредит, чтобы заплатить вымогателям

Shot: петербуржец отправил обнаженные фото интернет-знакомой и стал жертвой шантажистов

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Телеграм-канал «SHOT»

В Санкт-Петербурге студент отправил обнаженные фото девушке, с которой познакомился в интернете. После этого злоумышленники потребовали у него взять кредит, угрожая переслать снимки знакомым, сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным издания, 20-летний студент архитектурно-строительного госуниверситета познакомился в интернете с некой Дашей, которая отправила ему обнаженные фотографии и попросила снять себя. Молодой человек, ничего не подозревая, выполнил просьбу. После этого девушка перестала отвечать.

Примерно через час со студентом связались неизвестные в социальных сетях. Они сказали, что разошлют обнаженные фотографии родственникам и знакомым молодого человека. Затем ему позвонил мужчина и потребовал перевести деньги, чтобы снимки никто не увидел.

Студент отправил злоумышленникам 20 тыс. руб., но этого оказалось мало. Неизвестный потребовал, чтобы молодой человек сходил в банк и оформил кредит, однако ему везде отказали. Тогда студент обратился в полицию.

Ранее в Москве у мужчины списали 9 тыс. руб. за лайк на фотографию девушки на сайте знакомств.

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