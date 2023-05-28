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СК расследует причину смерти обнаруженного в Калмыкии древнего человека

СК нашел останки человека постсарматского периода в Калмыкии

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СК по Республике Тыва

Останки человека, предположительно, постсарматского периода обнаружены в Черноземельском районе Калмыкии. Следователи выясняют точную причину его смерти. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по республике.

В публикации указывается, что рядом с останками также находились предметы быта. Историческую находку уже осмотрели следователи и археологи. Организована процессуальная проверка и экспертиза, которая поможет установить время захоронения и причины гибели.

«По предварительным данным, обнаруженные предметы относятся к постсарматскому периоду (II в. до н.э.)», — говорится в сообщении.

Ранее в Красноярске местный житель нашел бочку с человеческими останками.

До этого в Испании обнаружили останки нового вида динозавра и назвали его в честь футбольного клуба.

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