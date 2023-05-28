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В Волгограде неизвестные избили мужчину, попросившего их не испражняться в арке дома

V1.ru: в Волгограде неизвестные избили мужчину в наказание за сделанное им замечание

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В центре Волгограда двое неизвестных избили мужчину, который попросил их не испражняться в арке дома, сообщает V1.ru в официальном Telegram-канале.

По данным издания, ночью на улице Советской местный житель увидел, что двое мужчин опорожняют мочевой пузырь в общественном месте. Он сделал им замечание, попросив не делать этого в арке дома.

Тогда двое неизвестных схватили местного жителя и начали избивать. Происходящее было записано на камеру мобильного телефона.

Потерпевшему потребовалась помощь врачей. Медики диагностировали у него сотрясение мозга. Местный житель обратился в полицию, сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности и место жительства злоумышленников.

Ранее сообщалось, что в Волгограде трое несовершеннолетних подростков избили строительной киянкой 34-летнего мужчину, сделавшего им замечание в магазине, так как школьники конфликтовали с продавцами.

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