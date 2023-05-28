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В Сочи рабочего придавило металлической конструкцией

В Сочи водитель экскаватора помог рабочему освободить ногу, которую придавило трубой

В Сочи рабочему придавило ногу металлической конструкцией. Водитель экскаватора с помощью техники поднял трубу и помог мужчине освободиться, сообщается в Telegram-канале ЧП Сочи.

По данным издания, инцидент произошел на стройке, расположенной в Вишневом переулке. Там ведутся работы по бурению свай вокруг придомовой территории.

В конце мая 2023 года трое рабочих перетаскивали круглые металлические конструкции в форме трубы. Одна из них покатилась на мужчину, из-за чего ему придавило ногу многотонной деталью.

Водитель экскаватора, увидев произошедшее, подогнал технику и со второго раза сумел подцепить ковшом конструкцию. Другие рабочие помогли мужчине выбраться.

Коллеги пострадавшего вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Медики положили рабочего на носилки и увезли в больницу.

Ранее в Иркутской области во время проведения буровых работ погиб 46-летний мужчина. По версии правоохранителей, погибший получил смертельные травмы в результате самопроизвольного движения оборудования.

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