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В Ленобласти полицейские случайно обнаружили на участке дачника компоненты для СВУ

Shot: в Ленобласти задержали дачника, на участке которого собирали СВУ

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В Тосненском районе Ленинградской области полицейские задержали мужчину, на дачном участке которого были обнаружены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ), сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным издания, сына 53-летнего жителя Ленобласти госпитализировали в больницу с огнестрельным ранением живота из незарегистрированного оружия. После этого на место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Полицейские нашли на дачном участке порох, детонаторы и другие компоненты, используемые для изготовления СВУ. Кроме этого, в одной из комнат, в комоде, была обнаружена винтовка. Дачника задержали.

Было установлено, что у мужчины есть еще один частный дом в Гатчинском районе. Там полицейские нашли три гранаты и около десяти банок с порошком, похожим на порох. Предметы были направлены на экспертизы.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские проверяют и сына задержанного, который сейчас находится в больнице. Молодой человек утверждает, что нечаянно выстрелил в себя.

Ранее Федеральная служба безопасности России выявила группу диверсантов, которая намеревалась совершить покушение на одного из руководителей Запорожской атомной электростанции.

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