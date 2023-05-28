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При столкновении c «Талибаном»* погиб пограничник из Ирана

При столкновении с «Талибаном» погиб иранский пограничник, двое ранены

В результате вооруженного столкновения с силами «Талибана» (организация запрещена в России) в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана погиб иранский пограничник, еще двое получили ранения. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Сасули. Агентство сообщает, что Мохаммад Махди Ахмади проходил службу в Забольском пограничном полку. Отмечается, что талибы также понесли потери, однако они не уточняются.

Ранее сообщалось о столкновениях между иранскими пограничниками и талибами в юго-западной афганской провинции Нимроз.

30 апреля официальный представитель радикального движения «Талибан» Забихулла Муджахид заявил, что афганское руководство проводит политику, способствующую укреплению безопасности не только в стране, но и в регионе. Таким образом он прокомментировал в Twitter слова главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о том, что радикальные группировки Афганистана являются главной угрозой безопасности в регионе на данный момент.

*   организация запрещена в России
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