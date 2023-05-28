В Москве девятиклассник попал в больницу из-за передозировки успокоительных

В Москве ученик девятого класса выпил больше успокоительных таблеток, чем положено, и был госпитализирован, сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным издания, мать сводила сына-девятиклассника к неврологу, так как он сильно переживал из-за экзаменов. Врач выписал школьнику успокоительный препарат, который надо было принимать в точной дозировке.

В день происшествия подросток вечером готовился к экзаменам, после чего лег спать. Около полуночи мать зашла к нему в комнату и обнаружила, что ее сыну плохо. Школьник сказал, что выпил в три раза больше таблеток, чем было положено, чтобы не нервничать.

Подростка экстренно доставили в отделение токсикологии московской больницы. Уточняется, что сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Московской области 15-летний подросток выпил психотропные препараты, чтобы снять стресс перед ОГЭ.