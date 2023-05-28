В Смоленской области учительницу обвиняют в доведении второклассника до попытки суицида

В деревне Верховье, Смоленская область, учительницу начальных классов подозревают в доведении ученика второго класса до попытки самоубийства, сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным издания, учительница начальных классов несправедливо относилась к восьмилетнему ученику. Она придиралась к мальчику, критиковала его и регулярно оскорбляла. В какой-то момент ребенок начал вслух размышлять о самоубийстве. О происходящем узнали взрослые, которые помогли восьмилетнему мальчику.

В отношении учительницы начальных классов завели уголовное дело о доведении до попытки суицида. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, а также выясняют, почему педагог невзлюбила своего ученика.

Ранее в Вологде медики спасли 13-летнюю девочку, которая пыталась покончить с собой. Сейчас по факту случившегося в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».