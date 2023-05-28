Эксперт: США целенаправленно разрушали отношения с Россией

Россия сделала все возможное для нормализации отношений с Западом, готова была строить равноправное сотрудничество, президент Владимир Путин предлагал НАТО создать глобальную систему безопасности на территории Европы и сотрудничать в сфере разрешения конфликтов, однако усилия РФ были отвергнуты. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты РФ, завкафедрой журналистики и массовых коммуникаций Херсонского государственного университета Александр Малькевич.

Эксперт напоминает, что 28 мая — повод вспомнить о том, что в этот день в 2002 году на саммите Россия–НАТО Владимир Путин и лидеры 19 стран Организации Североатлантического договора подписали Римскую декларацию «Отношения Россия–НАТО: новое качество». Этим документом был создан Совет Россия–НАТО, стороны которого подтвердили намерение действовать в рамках единой «двадцатки» взамен ранее существовавшей формулы «19 плюс 1». Участники саммита приняли заявление, в котором подтвердили свое стремление к сотрудничеству, направленному на укрепление общеевропейской безопасности.

«Совет Россия — НАТО был призван стать механизмом для нахождения компромиссов между нашей страной и Североатлантическим альянсом. Владимир Путин предлагал США трансформировать НАТО путем вступления в альянс России, однако Вашингтон проигнорировал эту инициативу, опасаясь потери своей власти внутри военного блока», — констатирует Александр Малькевич.

Он отмечает, что альянс показательно игнорировал озабоченность России и расширялся на восток, дестабилизируя обстановку на всем постсоциалистическом пространстве. После знаменитой мюнхенской речи Владимира Путина, в которой глава государства указал на риски расширения альянса, руководство НАТО стало разрушать существующие договоренности.

«В апреле 2014 года представители североатлантического альянса в одностороннем порядке отказались от сотрудничества с Россией. В 2022 году НАТО в своей стратегической концепции назвала Россию главной угрозой блоку», — добавляет эксперт.

По его мнению, Запад под прикрытием благих предлогов реализует свои корыстные интересы, а НАТО является инструментом внешней политики США.

«США целенаправленно разрушали отношения с Россией. Вашингтон тратил огромные средства тратил на финансирование антигосударственных элементов в России», — считает эксперт.

Малькевич убежден, что в сотрудничестве с Россией страны Европы смогут избавиться от американского контроля.

«Россия готова сотрудничать с Европой и выстраивать единую систему безопасности на всем Евразийском пространстве без участия Вашингтона», — заключает он.