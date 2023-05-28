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Эксперт: огромное количество людей убедились в том, что Россия стала страной возможностей

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Президентская платформа «Россия — страна возможностей», объединившая и предоставившая возможности раскрыть свой потенциал, проявить себя невероятно большому количеству людей — уникальный с точки зрения мирового опыта проект, считает эксперт Центра компетенций, победитель конкурса «Лидеры России», бизнес-тренер Олег Лебедев.

«В советские времена звучали девизы про «пятилетку за три года», но они воспринимались как слоганы. За 5 лет работы платформы «Россия — страна возможностей», огромное количество жителей страны убедились в том, что Российская Федерация действительно стала таковой, и что любой неравнодушный человек, ищущий возможности для своего развития, может их получить», — отмечает эксперт.

У людей появилась возможность реализовать свои социальные, предпринимательские, медийные проекты. Платформа стала неким связующим звеном талантливых людей со всех регионов страны, констатирует эксперт.

Тот факт, что проект приглашает к участию также иностранцев, Олег Лебедев считает сильным имиджевым ходом, «демонстрирующим открытость, уникальность, широкую необъятную душу России».

«Россия — не только страна возможностей, но и страна, стирающая границы для людей, готовых созидать», — добавляет эксперт.

По словам Лебедева, от участия во флагманском проекте платформы — кадровом конкурсе «Лидеры России», он получил возможность познакомиться с интересными, грамотными, неординарными людьми, поучаствовать в таких социально и коммерческо-деловых проектах, как #МЫВМЕСТЕ, «Академия лидерства», деловое сообщество клуба «Эльбрус», в различных донорских акциях, обучающих экспедициях.

Кроме того, признается победитель конкурса «Лидеры России», проект дал возможность пройти обучение в мастерской управления «Сенеж» и за счет полученного опыта раскрыть в себе потенциал спикера, тренера по развитию управленческих компетенций и гибких навыков.

Также Лебедев отмечает, что по итогам победы в конкурсе он получил грант в размере 1 млн. рублей, который реализовал на обучение по одной из программ в Высшей школе государственного управления РАНХиГС.

Напомним, 22 мая 2023 года платформе «Россия — страна возможностей», созданной по инициативе президента России Владимира Путина, исполнилось 5 лет. Платформа объединяет 26 конкурсов, проектов и олимпиад, каждый из которых имеет свою аудиторию и предлагает различные пути к успеху. За 4 года работы платформы участниками ее проектов стали 18 млн человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами – более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций.

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