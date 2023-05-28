Землетрясение произошло в турецкой провинции Кахраманмараш

Землетрясение магнитудой 3,6 было зафиксировано в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в Twitter.
По информации ведомства, очаг землетрясения залегал на глубине 6,74 километра. Подземные толчки зарегистрировали в 8.51 в районе Тюркоглу.
Несколько дней назад в турецкой провинции Адана зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9.
В феврале страну потрясла череда разрушительных землетрясений. Подземные толчки ощущались в Сирии, Иране и Греции.
17 мая стало известно, что из-под завалов извлекли мужчину, который пролежал под обломками около трех месяцев. Врачи диагностировали у него крайнюю степень истощения.