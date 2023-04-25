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Нутрициолог рассказал, какие витамины помогут справиться с аллергией

Нутрициолог Киреева: витамины A, C, E, селен и правильная диета помогут справиться с аллергией

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Особая диета и прием определенных витаминов помогут справиться с аллергией, рассказала Life терапевт, нутрициолог, главный врач клиники Biogena Анна Киреева.

«В зависимости от вида аллергии врач-аллерголог может назначить гипоаллергенную диету для исключения возможных аллергенов. Чтобы снизить риск возникновения гипоавитаминоза и ухудшения проявления симптомов аллергии, назначают прием различных нутрицевтиков», — сообщила врач.

Так, помочь может прием витамина С, который способствует снижению частоты приступов респираторной аллергии. Витамин А поможет повлиять на гуморальный иммунитет и возобновить клетки в организме. Также он способен защитить и укрепить слизистые оболочки дыхательных и мочевыводящих путей, органов желудочно-кишечного тракта. Селен при взаимодействии с витамином Е позволит повысить титр антител.

«Однако при приеме витаминов и минералов нужно учитывать их сложное взаимодействие с другими лекарственными препаратами, поэтому назначить грамотный прием может только врач после тщательного исследования», — отметила Киреева.

Ранее аллерголог МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Наталья Морозова рассказала, что симптомами пыльцевой аллергии могут являться насморк, чихание, заложенность носа, зуд в глазах, слезотечение, если они появляются у человека в течение двух и более лет в один и тот же период.

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