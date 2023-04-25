Глава созданного при Навальном* «Альянса врачей»** поддержала СВО

Лидер профсоюза «Альянс врачей» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Анастасия Васильева, которая до недавнего времени состояла в команде основателя Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов), заявила о поддержке специальной военной операции на Украине в интервью телеведущему Вячеславу Манучарову для его YouTube-канала «Эмпатия Манучи».

«Я научный работник, и меня прежде всего интересуют факты. То, что сейчас происходит на Украине, меня, честно говоря, поражает. Героями становятся такие люди, как пособники нацистов Степан Бандера или Ярослав Стецько. Официальный Киев запрещает русский язык, воюет с памятниками, русской культурой, но при этом превозносит нацистов. Все это привело меня в ступор. Как можно делать героями бандеровцев, который творили зверства во время Второй Мировой войны?» — заявила Анастасия Васильева.

По мнению гостьи студии, активные сторонники Алексея Навального, живущие сейчас на Западе, отстранены от России.

«Они живут в определенном желтом тумане. У них в голове арендовано пространство, за которое они получают деньги. Они живут в общепринятом на Западе мнении, они не могут посмотреть на ситуацию с другой стороны. Они говорят лишь о том, что большая Россия напала на маленькую Украину, и не желают разбираться в причинах», — пояснила Васильева.

Обсуждая с ведущим программы период работы в ФБК, она отметила, что работа в организации стала для нее «глубоким разочарованием».

«Я настолько верила, что человек хочет сделать стране лучше, а потом понимаешь, что это делается для того, чтобы сделать, а не получить результат», — поделилась впечатлениями от работы с блогером гостья программы.

По словам Васильевой, экс-глава организации «за закрытыми дверями» ведет себя совсем иначе, чем на публику. Блогера она оценила, как «очень властного», «тоталитарного» и «не терпящего возражений» человека.