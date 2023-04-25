Врач Морозова рассказала, почему детям необязательно проводить вакцинацию от оспы

Вакцина позволила практически полностью избавиться от оспы, поэтому проводить вакцинацию детям необязательно. Об этом РИАМО рассказала старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Екатерина Морозова.

«Вакцинация является главным, а также единственным способом, который позволяет защитить ребенка от многих заболеваний с тяжелыми последствиями. Среди них туберкулез, дифтерия, корь, столбняк, полиомиелит и другие. Именно специальные препараты эффективно решили проблему с такими болезнями во многих странах. В качестве примера можно привести оспу. Благодаря вакцине это заболевание практически исчезло, поэтому теперь можно не проводить вакцинацию», — сказала Морозова.

Однако, по словам специалиста, в истории есть и другие примеры. Например, если первичная вакцинация была проведена в недостаточном объеме или не были созданы условия для повторной вакцинации, могла возникнуть вспышка заболеваний. При правильном подходе ее можно было избежать, отметила Морозова.

«Из недавних примеров можно привести эпидемию кори в Европе, которая случилась в 2018 году, а также вспышку полиомиелита в Пакистане и Афганистане, зафиксированную в 2011 году. Не так давно случались эпидемии в США, Ирландии, Нидерландах, Швеции и т. д.», – рассказала врач.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что вакцинация остается эффективной против кори. В пресс-службе контрольного органа отмечали, что вирус кори отличается генетической стабильностью, поэтому выявляемые мутации не влияют на свойства вируса и не снижают нейтрализующую способность вырабатывающихся после вакцинации антител.