В Астраханской области пенсионер поссорился со знакомым и до смерти забил его кувалдой

В Астраханской области уголовное дело возбудили в отношении 67-летнего местного жителя, до смерти избившего своего приятеля. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Инцидент произошел 23 апреля в доме фигуранта дела на Почтовой улице в селе Кряжевое. Установлено, что в день происшествия россиянин распивал спиртное со своим знакомым.

Во время застолья между мужчинами завязался конфликт, и хозяин жилища избил гостя кувалдой. В результате полученных травм россиянин скончался на месте.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что сантехник из Москвы избил пенсионерку и перерезал шланг за отказ оплачивать вызов.