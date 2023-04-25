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СК России: после падения вертолета санавиации в Волгоградской области возбуждено дело

В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ заявили о возбуждении уголовного дела после падения вертолета в Волгоградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ... Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, совместно с криминалистами проведен осмотр места происшествия», — сказано в сообщении.

Ранее в экстренных службах Волгоградской области заявляли, что в регионе потерпел крушение вертолет санавиации, есть погибший. Отмечалось, что по предварительным данным, разбился вертолет «Ансат», который летел в поселок Ерзовка под Волгоградом, где находится место его дислокации.

Позже представитель комитета здравоохранения региона Волгоградской области сообщил, что вертолет санавиации, который потерпел крушение в регионе, летел без пассажиров. По его словам, винтокрылая машина упала вне жилых массивов.

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