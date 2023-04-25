Власти сообщили, что на борту упавшего в Волгоградской области вертолета не было пассажиров

Представитель комитета здравоохранения региона Волгоградской области сообщил, что вертолет санавиации, который потерпел крушение в регионе, летел без пассажиров, передает ТАСС.

«Один из вертолетов, обслуживающих службу санитарной авиации, упал при возвращении на базу без пассажиров. Пилот погиб на месте», — сказал представитель комитета.

По его словам, винтокрылая машина упала вне жилых массивов.

Как сообщал ТАСС, согласно предварительным данным, во вторник, 25 апреля, разбился вертолет «Ансат», который летел в поселок Ерзовка под Волгоградом, где находится место его дислокации.

Ранее стало известно, что утром 17 февраля 2023 года у пика Чехова на Сахалине упал вертолет Robinson R44, летевший по маршруту Южно-Сахалинск — пик Чехова — Южно-Сахалинск. Во время крушения на борту воздушного судна было три человека: муж, жена и пилот. Выжил только один из пассажиров, спасатели обнаружили мужчину на месте происшествия и доставили в больницу.