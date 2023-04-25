Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти сообщили, что на борту упавшего в Волгоградской области вертолета не было пассажиров

Представитель комитета здравоохранения региона Волгоградской области сообщил, что вертолет санавиации, который потерпел крушение в регионе, летел без пассажиров, передает ТАСС.

«Один из вертолетов, обслуживающих службу санитарной авиации, упал при возвращении на базу без пассажиров. Пилот погиб на месте», — сказал представитель комитета.

По его словам, винтокрылая машина упала вне жилых массивов.

Как сообщал ТАСС, согласно предварительным данным, во вторник, 25 апреля, разбился вертолет «Ансат», который летел в поселок Ерзовка под Волгоградом, где находится место его дислокации.

Ранее стало известно, что утром 17 февраля 2023 года у пика Чехова на Сахалине упал вертолет Robinson R44, летевший по маршруту Южно-Сахалинск — пик Чехова — Южно-Сахалинск. Во время крушения на борту воздушного судна было три человека: муж, жена и пилот. Выжил только один из пассажиров, спасатели обнаружили мужчину на месте происшествия и доставили в больницу.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях