«Известия»: кабмин поддержал законопроект, дающий регионам право усыплять бездомных собак

Регионам РФ могут дать право на усыпление бездомных собак, которые нападают на людей. Соответствующий законопроект, который поддержало правительство, внесли в Государственную думу «Единая Россия» и «Новые люди», сообщает газета «Известия».

По информации издания, Госдума 16 мая может принять в первом чтении законопроект. В документе предлагается предоставить губернаторам и законодательным собраниям право устанавливать порядок обращения с бездомными животными на территориях их регионов. В случае принятия законопроекта регионы смогут принимать свои законы, которые с учетом мнения местного населения будут определять судьбу безнадзорных собак, в том числе решать вопрос об их усыплении.

«Принимая во внимание сложившуюся в ряде субъектов РФ неблагоприятную обстановку, связанную с обращением с животными без владельцев и необходимостью предотвращения причинения ими вреда жизни или здоровью граждан, предлагаемые изменения представляются обоснованными и обеспечивающими безопасность и законные интересы граждан», — приводит издание отрывок из положительного отзыва кабмина на законопроект.

Как заявил «Известиям» депутат Госдумы и один из авторов законопроекта Николай Будуев, действующий закон об обращении с животными является «очень строгим, он не позволяет принимать более жесткие меры к бездомным собакам», которые совершают нападения на граждан. Он обратил внимание, что в некоторых субъектах РФ, особенно это касается Дальнего Востока, участились случаи нападения таких бродячих животных, поэтому необходимо вести речь о такой мере, как усыпление.

Ранее президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал о мифах насчет бездомных собак — в том числе об агрессии, приспособленности к улице и силе.