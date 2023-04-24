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ТАСС: сотрудники управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти предотвратили теракт

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ФСБ/РИА «Новости»

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Петербургу и Ленобласти пресекли действия мужчины, который планировал устроить теракт и поджечь автомобиль МВД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ФСБ, задержанный является членом запрещенной проукраинской организации. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на террористический акт».

В ходе обыска силовики обнаружили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а также другие вещдоки. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ РФ выявили двух жителей Ракитянского района Белгородской области, которых подозревают в попытке торговли оружием, купленным у военных.

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