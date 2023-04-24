ТАСС: сотрудники управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти предотвратили теракт

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Петербургу и Ленобласти пресекли действия мужчины, который планировал устроить теракт и поджечь автомобиль МВД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ФСБ, задержанный является членом запрещенной проукраинской организации. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на террористический акт».

В ходе обыска силовики обнаружили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а также другие вещдоки. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ РФ выявили двух жителей Ракитянского района Белгородской области, которых подозревают в попытке торговли оружием, купленным у военных.