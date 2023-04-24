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Москвичка обвинила пожилого знакомого в совращении ее семилетнего сына

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Depositphotos

Жительница Москвы заявила в полицию, что пожилой знакомый совратил ее малолетнего сына. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, россиянка неоднократно оставляла семилетнего мальчика со своим приятелем. Спустя некоторое время ребенок рассказал друзьям, что мужчина систематически трогал его за гениталии.

Узнав о случившемся, дети сообщили о домогательствах мальчика своим родителям, которые связались с матерью пострадавшего. Тогда женщина обратилась в полицию.

Правоохранители задержали москвича. Во время обыска на компьютере мужчины полицейские обнаружили архив с порнографией.

Ранее дядя убитой девочки из Тихвина показал, как избавлялся от племянницы после изнасилования.

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