Москвичка обвинила пожилого знакомого в совращении ее семилетнего сына

Жительница Москвы заявила в полицию, что пожилой знакомый совратил ее малолетнего сына. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, россиянка неоднократно оставляла семилетнего мальчика со своим приятелем. Спустя некоторое время ребенок рассказал друзьям, что мужчина систематически трогал его за гениталии.

Узнав о случившемся, дети сообщили о домогательствах мальчика своим родителям, которые связались с матерью пострадавшего. Тогда женщина обратилась в полицию.

Правоохранители задержали москвича. Во время обыска на компьютере мужчины полицейские обнаружили архив с порнографией.

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