«Роснефть» рекультивировала свыше 2 500 га земель «исторического наследия» за 10 лет

Современный комплексный подход к устойчивому развитию и экологии предполагает не только минимизацию воздействия на окружающую среду со стороны человека, но и деятельное участие государства, бизнеса и общества в восстановлении природных ресурсов. К такому выводу пришли участники круглого стола «Чистая земля. Почвы — основа экологических систем России», организованного всероссийской экологической платформой «Чистое будущее».

Как отметил главный научный сотрудник исследовательского центра «Почвенный институт им. В.В. Докучаева», академик РАН Игорь Савин,

чтобы добиться результата по сохранности и защите почв, необходимы скоординированные действия и объединение усилий фундаментальной и корпоративной науки.

В качестве примера ответственного и прогрессивного подхода к природопользованию эксперт привел компанию «Роснефть», которая первой в России поставила своей стратегической целью в области устойчивого развития не просто повышение экологичности бизнеса и минимизацию воздействия на окружающую среду, а достижение суммарного положительного влияния на экосистемы.

Замдиректора департамента анализа, методологии и развития промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды «Роснефти» Виктория Сапожникова объяснила, что ключевое внимание в этой работе уделяется сохранению биоразнообразия, которое невозможно без создания условий для восстановления экологических функций почв и биологической продуктивности.

Именно поэтому, подчеркнула она, так важны масштабные природовосстановительные мероприятия компании, в том числе, рекультивация земель так называемого «исторического наследия». Речь идет о восстановлении и экологической реабилитации территорий, загрязненных еще в советский период и в 90-е годы прошлого века.

Сапожникова отметила, что за последние 10 лет «Роснефть» рекультивировала свыше 2,5 тыс. гектаров таких земель. Тем самым,

компания внесла существенный вклад в устойчивое развитие регионов присутствия и поддержание экологического баланса всей страны. «Мы не собираемся останавливаться. Перед компанией стоит еще более амбициозная цель — полная ликвидация исторических загрязненных земель до 2035 года», — заявила Сапожникова.

Говоря о восстановлении почвы, профессор кафедры химии почв факультета почвоведения МГУ им. Ломоносова Сергей Трофимов отметил, что мало обладать технологиями и наработанными практиками — нужны также научно обоснованные и утвержденные государством нормативы допустимого остаточного содержания нефтепродуктов в почвах. Активным участником разработки нормативов являются специалисты научного блока компании «Роснефть».

«Почвы везде отличаются, поэтому это путь, который должны пройти все субъекты, все регионы страны», — заметил Трофимов.

Другой темой круглого стола стало использование биопрепаратов для восстановления почв. Так, в ходе реализации совместного проекта «Чистая Арктика» были обнаружены аборигенные микроорганизмы, наиболее эффективно разрушающие нефтепродукты в почвах при низких (2-6°С) температурах. Как объяснил ведущий научный эксперт Национального парка «Русская Арктика» Дмитрий Крюков, это открытие имеет значительный потенциал не только с научной, но и с практической точки зрения: выявленные в арктических грунтах высокоактивные культуры могут быть использованы для создания биопрепаратов для очиcтки грунтов.

Отмечается, что ранее специалисты «Арктического научного центра» «Роснефти» и компании «Иннопрактика» уже разработали подобный микробный препарат для очистки северных морей. Сейчас инновационная разработка проходит завершающую стадию испытаний.