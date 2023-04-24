Андрей Воробьев: еще более 100 тыс. подмосковных квартир оснастят датчиками утечки газа

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в начале недели провел совещание по обеспечению газовой безопасности Подмосковья, сообщает пресс-служба главы региона. Особое внимание было уделено датчикам утечки газа и обслуживанию оборудования в квартирах.

«В Московской области - порядка 4 млн квартир, половина из них пользуется газом. Мы выступили инициаторами того, чтобы ужесточить газовое обслуживание, и с 1 января 2024 года это будет делать уполномоченная организация. Сейчас идет большая работа по подготовке, анализу, контролю за состоянием оборудования - это газовая плита, бойлер и все, что связано с использованием газа», — сказал он.

Он также обратил внимание, что в ряде городов программа хромает, и задача состоит в том, чтобы разобраться в причинах. По его словам, установка датчиков утечки газа является одной из составляющих этой программы.

В Подмосковье около 40 тыс. домов, 300 тыс. стояков газового оборудования, 2 млн плит. Кроме того, в регионе более 300 тыс. квартир с проточными газовыми нагревателями. Губернатор подчеркнул, что еще более 100 тыс. подмосковных квартир оснастят датчиками утечки газа .

В свою очередь, вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин доложил, что совместно с главами в прошлом году проведена серьезная работа – практически на 100% завершена договорная кампания по внутриквартирному газовому оборудованию и внутридомовому газовому обслуживанию. Также он отметил, что большой шаг сделан и по установке датчиков утечки газа в муниципальных и частных квартирах.

«Если на 1 января 2022 года это количество составляло чуть более 2,3 тыс., то сейчас - 185 тыс. А к концу года датчики будут уже почти в 287 тыс. квартир», — сказал он

Кроме того, на совещании обсудили своевременную замену гибкой подводки (с ее помощью подсоединяются домашние бытовые приборы к системе газоснабжения). Отмечается, что именно она зачастую является причиной ЧП в домах. Так, в Подмосковье сейчас реализуется акция, согласно которой управляющие компании бесплатно меняют гибкую подводку людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.