Эксперт Асадова назвала главную ошибку при выстраивании деловых коммуникаций в компании

Эксперт Гаянэ Асадова в беседе с ФАН назвала главную ошибку, которую допускают компании в выстраивании внутренних коммуникаций. По ее словам, чаще всего в переписках между руководством и подчиненными наблюдается чересчур деловой стиль и отсутствует понимание, уяснили ли собеседники о чем идет речь.

«Лучше общаться на «человеческом» языке без использования канцеляризмов. <...> Коммуникация должна быть прозрачной и очень четкой, а отправителю нужно убедиться, что получатель все правильно понял. Также эффективной коммуникации мешают директивный стиль управления, эмоциональность, невозможность передачи обратной связи от сотрудников руководству», — пояснила Асадова.

Она добавила, что при выстраивании вертикальных коммуникаций нужно продумать, какая информация нужна всем сотрудникам, а какая только руководителям отделов и департаментов. Также специалист посоветовала сократить «встречи ради встреч», которые по статистике занимают порядка 40% рабочего времени.

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