Shot: неизвестные пытались вскрыть и поджечь три релейных шкафа в Подмосковье

В Московской области неизвестные пытались поджечь три релейных шкафа. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел между станциями «Раменское» и «Бронницы» неподалеку от остановки «Совхоз» на Шоссейной улице. По данным источника, злоумышленники пытались вскрыть ящики, но сломать замок им не удалось.

Тогда неизвестные облили их горючим и подожгли: один из шкафов загорелся. Возгорание заметил машинист поезда и передал информацию в диспетчерскую. Вскоре пламя потухло самостоятельно, на движение поездов происшествие не повлияло.

Прибывшие на место правоохранители сняли отпечатки подозреваемых поджигателей. Сейчас их разыскивает полиция.

Ранее стало известно, что диверсанты подожгли оборудование на железной дороге в Новосибирске.