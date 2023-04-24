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Школьникам в Техасе запретили приходить на уроки с рюкзаками

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В Техасе ученикам средней и старшей школы запретили носить портфели на территории учебного заведения, пишет New York Post. Ограничения были введены из-за соображений безопасности.

Новые правила начали действовать после того, как ученик средней школы Арлингтон Ламар принес пистолет, который спрятал в рюкзаке, и открыл огонь по своим одноклассникам, убив одного и ранив другого. Теперь учащиеся школьного округа ДеСото должны носить учебники и тетрадки в прозрачных пакетах.

Тем не менее, детям по-прежнему разрешено пользоваться клатчами или пеналами, которые не превышают размеры боксов для сэндвичей. Учащиеся, которые приходят с рюкзаками в кампус, должны оставлять их в специально отведенных местах на время уроков. Сообщается, что не всем родителям понравилась новая инициатива.

По словам представителей школы, запрет на использование портфелей позволяет персоналу сосредоточить свое внимание на учениках, не тратя время на обыск сумок.

Ранее в США учительница получила 10 лет тюрьмы за интим со школьником.

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