Экс-главу Комитета нацбезопасности Казахстана приговорили к 18 годам заключения

Суд Астаны в Казахстане сообщил, что бывшего главу Комитета национальной безопасности страны Карима Масимова приговорили к 18 годам лишения свободы за госизмену и попытку захвата власти. Об этом говорится на сайте суда.

«Масимов К. признан виновным..., путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе», — сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что бывший глава департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев сбежал в Турцию через Кыргызстан. Кудебаев обвиняется в превышении должностных полномочий и пытках во время беспорядков в Казахстане в январе. Будучи комендантом Алматинской области, он покинул здание полиции, после чего участники беспорядков вынесли оттуда оружие.