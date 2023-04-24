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Директор департамента МЧС РФ Еникеев: ведомство не будет запрещать жарить шашлыки в парках

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев заявил, что ведомство не будет запрещать разводить огонь и, в том числе, жарить шашлыки в городских парках. Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Конкретного запрета на разведения огня в лесопарках нет — все это регулируется локальными актами, все зависит от администрации соответствующего лесопаркового хозяйства. Если они вводят запрет и ограничения, то они действуют, если не вводят — не действуют», — сказал Еникеев.

По его словам, МЧС также не будет штрафовать россиян за отсутствие первичных средств пожаротушения на дачных участках.

Директор департамента ведомства уточнил, что из-за приготовления шашлыков количество пожаров на открытой местности выросло на 15%.

Ранее МЧС напомнило россиянам о штрафах за жарку шашлыков в неположенном месте — от пяти до 15 тыс. руб. на территории Московской области.

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