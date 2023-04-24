Посольство РФ в Греции: к диппредставительству перебросили подозрительный пакет

В российском диппредставительстве в Греции сообщили, что неизвестный перебросил на территорию здания посольства подозрительный пакет и его задержала полиция. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня на территорию посольства перебросили подозрительный пакет. Полиция задержала человека, который перебросил пакет, и разбирается», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что пакет с неустановленным содержимым бросили возле генконсульства России в Салониках, полиция перекрыла улицу, на которой располагается здание.

До этого стало известно, что на территории посольства Швейцарии в Москве обнаружили пакет с двумя ручными гранатами. В посольство приехали сотрудники полиции и саперы.

17 февраля румынские спецслужбы изъяли для проверки подозрительный конверт, который получило посольство России в Бухаресте.