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Танкер типа «Афрамакс» «Академик Губкин» вышел на ходовые испытания

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ССК «Звезда»

На судостроительном комплексе «Звезда» начались ходовые испытания танкера «Академик Губкин», построенного по заказу «Роснефтефлота» - дочернего общества «Роснефти».

В компании уточнили, что торжественная церемония имянаречения судна состоялась в рамках седьмого Восточного экономического форума на ССК «Звезда». Танкеру «Роснефтефлота» было присвоено имя выдающегося российского ученого.

«Судно успешно прошло швартовые испытания, в ходе которых проводилась проверка и наладка бортовых систем и оборудования, был запущен главный двигатель танкера, проверена его работоспособность и готовность к выходу в море. После этого танкер был отшвартован от достроечной набережной, выведен из акватории верфи и своим ходом вышел в район испытаний, в рамках которых будут проверены скоростные характеристики судна и его управляемость на всех режимах работы», — говорится в сообщении.

Кроме того, во время ходовых испытаний экипаж судна совместно со специалистами ССК «Звезда» проверит работу главного и вспомогательного двигателей, а также систем жизнеобеспечения и навигационного комплекса танкера. По итогам ходовых испытаний будет проведена контрольная оценка механизмов для предъявления Российскому морскому регистру судоходства и заказчику судна.

Отмечается, что это уже 4 судно серии танкеров типа «Афрамакс» в портфеле заказов судоверфи, которое было спущено на воду. Нефтеналивные суда типа «Афрамакс» предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания.

Всего в портфеле заказов ССК «Звезда» серия из 12 танкеров подобного класса, три нефтеналивных танкера типа «Афрамакс» - «Владимир Мономах», «Владимир Виноградов» и «Океанский проспект» - в настоящее время уже выполняют регулярные рейсы по перевозке сырой нефти.

«Афрамаксы» являются первыми танкерами такого класса, которые были построены в России. «Зеленые» танкеры спроектированы с соблюдением высоких стандартов экологической безопасности. Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе.

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