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Хирург Алексанян назвал стоимость операции Киркорова

Хирург Алексанян предупредил об опасности пластических операций в зрелом возрасте на фоне операции Киркорова

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Пластические операции, которые набирают популярность у представителей российского шоу-бизнеса, могут быть опасны в зрелом возрасте из-за осложнений. Об этом Pravda.Ru рассказал пластический хирург Тигран Алексанян на фоне новостей о преображении певца Филиппа Киркорова.

«Если у человека есть хронические заболевания или тромбофлебит, то его необходимо отправить на дополнительные обследования, чтобы убедиться в том, что операция будет безопасна», — сказал он.

По его словам, стоимость подтяжки лица, липосакции и омолаживающих процедур зависит от опыта хирурга и его расценок. Алексанян отметил, что цена услуги начинается примерно от 300 тыс. рублей и может достигать миллиона рублей. При этом у опытных специалистов процедуры стоят дорого, добавил хирург.

Алексанян также добавил, что он ассистировал пластическому хирургу, который делал подтяжку лица певице Надежде Бабкиной.

«Бабкина подтяжку лица сделала у очень хорошего хирурга. Я даже присутствовал и ассистировал. Елена Викторовна, которая, к сожалению, сейчас умерла, делала не за большие деньги», — отметил специалист.

Ранее певец Филипп Киркоров продемонстрировал результат пластической операции, выступив в облегающем наряде на концерте в Санкт-Петербурге. На видео, которое разместил StarHit, исполнитель танцует в черном комбинезоне, в котором у него выделяются ягодицы.

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