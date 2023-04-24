Эксперт: нейросеть Сбера окажет революционное воздействие на рынок ИИ

Российская модель мультимодальной нейросети GigaChat, созданная Сбером, окажет революционное воздействие на рынок искусственного интеллекта. Об этом заявил директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

«Эта весна богата яркими событиями в сфере информационных технологий. Буквально несколько недель назад российские техногиганты представили рынку полноценный аналог Midjourney, а сегодня уже и «гегемония» ChatGPT постепенно сходит на нет. Считаю, что GigaChat будет достойным конкурентом», — заявил он.

Плуготаренко подчеркнул, что несмотря на непростую ситуацию и вызовы, российские программисты продолжают творить историю, повышать престиж отечественной IT-сферы в мировой ИИ-гонке.

«Это важный момент, подтверждающий выбранный курс нашей страны на пути к технологическому лидерству», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что Сбер первым на российском рынке создал и анонсировал 24 апреля бета-версию мультимодальной нейросети GigaChat. В банке отметили, что, в отличие от иностранной, отечественная модель лучше понимает и общается на русском языке.

Нейросеть умеет отвечать на фактологические вопросы пользователей, поддерживать диалог, создавать тексты и изображения на основе описаний. Кроме того, в GigaChat использованы возможности Kandinsky 2.1, благодаря чему пользователь сможет создавать изображения исходя из своих предпочтений.

Модель GigaChat создана командой SberDevices и Sber AI при поддержке института искусственного интеллекта AIRI и ряда отраслевых экспертов. Обучение нейросети происходило на суперкомпьютере Christofari Neo. Сейчас она работает в режиме бета-версии и открыта для небольшого числа тестировщиков, учёных и студентов, занимающихся исследованиями в области искусственного интеллекта.