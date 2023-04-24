В России готовят запрет смены пола в паспорте

Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что Минюст готовит отмену возможности смены пола в российском паспорте и остальных официальных документах. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, это станет «одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в российском законодательстве».

«Допустимость изменения пола была закреплена в российском законодательстве еще в 1997 году. В то время различные международные организации, в том числе Всемирная организация здравоохранения, задавали тон в формировании тех или иных норм», — заявил Чуйченко.

Поводом к заявлению главы Минюста стало начало работы по оценке законодательства РФ на соответствие основам государственной политики по укреплению традиционных ценностей и конституционным приоритетам защиты семьи, материнства и детства.

Ранее американский предприниматель Илон Маск предложил ввести пожизненное наказание за смену пола несовершеннолетним детям, подчеркнув, что ребенок не может осознанно принять решение о своей «стерилизации».