Победители лотерей от «Столото» перечислили более 34 млн рублей в фонд «Подари жизнь»

С 2018 года, когда в личном кабинете пользователей официального сайта крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей «Столото» появилась кнопка «Пожертвовать», победители перевели в благотворительный фонд «Подари жизнь» более 34 млн рублей, сообщает пресс-служба «Столото».

«Исторически лотереи в нашей стране всегда были связаны с благотворительностью, являлись инструментом для сбора средств на решение различных социальных вопросов. Выигравшие крупные призы победители лотерей, распространяемых «Столото», нередко направляют часть средств на благотворительность. Однако помогать детям может каждый, и для фондов гораздо важнее, чтобы перечисления были пусть небольшими, но регулярными. И мы видим, что из таких пожертвований от наших победителей, которые они делают с помощью кнопки «Пожертвовать», складывается внушительная сумма», — рассказала директор по спонсорству и КСО холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Оксана Тубман.

«Столото» поддерживает фонд «Подари жизнь» с октября 2015 года. Пожертвования и совместные проекты помогли многим детям, которым требовались лечение и поддержка. В частности, в 2021 году «Столото» профинансировал строительство одного из корпусов пансионата «Измалково» для детей и их родителей, приезжающих на лечение в Москву из других регионов России. Благодаря пансионату «Измалково» дополнительно 230 детей в год смогут получить медицинскую помощь в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева.

«Опыт благотворительной акции вместе с победителями лотерей, распространяемых «Столото», еще раз доказывает, что не бывает маленьких пожертвований, а помогать — это очень просто», — отметила директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова.

Также «Столото» два раза в год проводит конкурс грантов для некоммерческих организаций, в рамках которого единовременно выделяет средства в поддержку благотворительных фондов и проектов.

Кроме того, в рамках поддержки других социальных и благотворительных проектов «Столото» по итогам благотворительного пасхального тиража лотереи «Русское лото» направил 58 615 760 рублей региональной общественной организации поддержки социальной деятельности Русской Православной Церкви «Милосердие».