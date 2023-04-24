Вассерман отреагировал на предложение депутата Хамзаева исключить английский из школьной программы

Депутат Султан Хамзаев недооценивает объективные факторы популярности английского языка в мире, предлагая исключить его из обязательной школьной программы. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» выразил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

«Английский язык стал повсеместно изучаемым благодаря тому, что пару десятилетий подряд именно США были крупнейшим в мире производителем материальных ценностей. А на протяжении большей части 19 века та же роль принадлежала Британии. То есть популярность английского имела вполне очевидные экономические причины. Сейчас эти причины понемногу исчезают, но я не исключаю, что англосаксы проделают работу над ошибками и вновь вернутся на одно из ключевых мест в мире. Поэтому популярность английского языка — это дело, порожденное вполне объективными факторами. И мне кажется, что коллега Хамзаев недооценивает эти объективные факторы, отсюда у него предположение о том, что английский впихивают принудительно», — сказал Вассерман.

Депутат добавил, что проблема современного образования заключается не в английском языке, а в методике преподавания. Он также не исключил, что на смену английскому языку вскоре может прийти китайский.

«Нужны прежде всего изменения в методике преподавания, возвращение к изучению в школе целостной картины мира. Опираясь на эту картину, гораздо легче и быстрее изучать отдельные учебные дисциплины. То есть тут проблема опять же не в английском языке. Я не исключаю, что в скором времени мир начнет массово переходить с ломаного английского, как шутят сами англичане, на ломаный китайский. Опять же по чисто экономическим причинам. Но думаю, что какой-то иностранный язык знать полезно будет всегда», — заключил Вассерман.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что английский язык стал международным только благодаря тому, что «его вот так вот обязательно всовывали в программу».

Он также предложил исключить изучение иностранного языка из обязательной школьной программы и сосредоточиться на физкультуре, психологии и активности по дополнительной социализации ребенка.