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Нутрициолог назвала лучшие способы приготовления пищи

Нутрициолог Вуйичич назвала варку лучшим способом приготовления пищи

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Depositphotos

Нутрициолог Ясна Вуйичич назвала лучшие способы приготовления пищи. Об этом сообщает сербское издание «Политика».

По ее словам, овощи и мясо лучше варить и тушить. Кроме этого, пища, приготовленная на пару, сохраняет все полезные вещества и минералы, а также свойства белка.

Нутрициолог призвала реже жарить пищу, так как продукты поглощают в себя масло и наносят вред организму при переваривании.

Вуйичич добавила, что во время приготовления блюд важно сохранить питательную ценность продуктов, поэтому следует использовать количество полезных жиров в меру.

Ранее врач-нутрициолог, эксперт по здоровому питанию, специалист направления фитнес-тестирования XFIT в России Екатерина Стрельникова рассказала, что в диетотерапии заболеваний суставов есть рекомендованное питание — это сбалансированный рацион с полным набором витаминов, микроэлементов, клетчатки и антиоксидантов. Но все же можно выделить ряд продуктов, которые будут особенно полезны. 

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