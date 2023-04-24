Китай увезет из США на родину панду Я Я

Китай забирает большую панду Я Я из зоопарка Мемфиса (штат Теннесси) в США на родину. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на Государственное управление лесного и степного хозяйства КНР.

В публикации отмечается, что медведя в ближайшие дни перевезут в Китай. Агентство подчеркивает, что по договоренности двух государств панда сядет на самолет, который направится домой в Шанхай.

Я Я родилась в 2000 году в Пекинском зоопарке. В 2003-м она прибыла в американский зоопарк в Мемфисе на 10 лет в качестве посланника дружбы. В 2013-м соглашение продлили на такой же срок.

Ранее стало известно, что зоопарк в финском городе Эхтяри решил вернуть двух панд Китаю из-за финансовых проблем.

Изначально кабмин Финляндии предложил зоопарку финансовую помощь в €5 млн, но отозвал предложение из-за поднявшегося резонанса, так как на поддержку популяции исчезающих видов песцов в Лапландии в стране выделяют не более €100 тыс.

До этого сообщалось, что подаренный материковым Китаем самец большой панды по имени Туань Туань скончался в зоопарке Тайбэя.