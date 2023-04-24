Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Китай увезет из США на родину панду Я Я

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Китай забирает большую панду Я Я из зоопарка Мемфиса (штат Теннесси) в США на родину. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на Государственное управление лесного и степного хозяйства КНР.

В публикации отмечается, что медведя в ближайшие дни перевезут в Китай. Агентство подчеркивает, что по договоренности двух государств панда сядет на самолет, который направится домой в Шанхай.

Я Я родилась в 2000 году в Пекинском зоопарке. В 2003-м она прибыла в американский зоопарк в Мемфисе на 10 лет в качестве посланника дружбы. В 2013-м соглашение продлили на такой же срок.

Ранее стало известно, что зоопарк в финском городе Эхтяри решил вернуть двух панд Китаю из-за финансовых проблем.

Изначально кабмин Финляндии предложил зоопарку финансовую помощь в €5 млн, но отозвал предложение из-за поднявшегося резонанса, так как на поддержку популяции исчезающих видов песцов в Лапландии в стране выделяют не более €100 тыс.

До этого сообщалось, что подаренный материковым Китаем самец большой панды по имени Туань Туань скончался в зоопарке Тайбэя.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях